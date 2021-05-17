Приморский краевой суд во Владивостоке сегодня начнет рассматривать уголовное дело 14-ти рыбаков из КНДР, которых обвиняют в нападении на российских пограничников.

Российские пограничники остановили северокорейское судно, когда оно ловило кальмаров в исключительной российской зоне в Японском море. По версии спецслужбы, задержаны браконьеры, которые вели промысел на двух шхунах и 11 мотоботах. Во время досмотра рыбаки попытались дать пограничникам отпор с применением подручных средств. Один из них смог выхватить у россиянина автомат и выстрелил в него. На шестерых из них завели дело по статье «покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов», им грозят сроки вплоть до пожизненного. Остальных обвиняют по более мягкой статье – с максимальным наказанием 10 лет. Судно отбуксировали в Находку.

Это уже не первый случай, когда граждан КНДР привлекают к ответственности за браконьерство в российских водах – в сентябре 2020-го за аналогичное нападение северокорейскому рыбаку дали 7 лет.

Погранслужба России задержала в Приморье рыбаков-браконьеров из Северной Кореи в ноябре 2019 года.