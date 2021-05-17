В Таганском суде сегодня должны рассмотреть жалобу социальной сети «Твиттер» на штраф от Роскомнадзора

Ведомство требовало наказать интернет-площадку из-за неудаление призывов к участию в несогласованных митингах.

«Твиттер» просит суд признать его невиновным в административных правонарушениях и отменить три штрафа на общую сумму почти в девять миллионов рублей. Один из мировых судей Таганского района назначил их в начале апреля. Публично представители социальной сети это решение так и не прокомментировали, а для общественности заседания были закрыты. Как отмечало агентство «Интерфакс», прессу не пустили из-за коронавирусных ограничений.

Роскомнадзор еще в начале весны составил в отношении «Твиттера» протоколы о неудалении призывов в адрес несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях. Речь шла о митингах в поддержку политика Алексея Навального, которые состоялись в январе. В связи с этим в надзорном ведомстве объявили, что на социальных сетях лежит большая ответственность и неограничение доступа к противоправной информации подвергает опасности жизнь и здоровье пользователей, особенно детей.

По этому же поводу ранее штрафы получали и другие популярные социальные сети. Тем не менее, обжаловали их только «Твиттер» и «ВКонтакте».