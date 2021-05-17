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00:05, 17 мая 2021

Мосгорсуд начнёт рассмотрение по существу иска прокуратуры о признании экстремистскими структур, связанных с Навальным

Мосгорсуд сегодня начнёт рассмотрение по существу иска столичной прокуратуры о признании экстремистскими структур, связанных с политиком Алексеем Навальным. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Многие материалы дела засекречены, поэтому журналистов и слушателей не пустят на заседание. Суд, перед тем как адвокаты команды Алексея Навального озвучат свою позицию, должен ответить на их ходатайства. Они на предварительных слушаниях просили рассекретить иск о запрете региональных штабов политика, а также Фондов борьбы с коррупцией* и защиты прав граждан* – обе организации в России признаны иноагентами. Структуры Навального прокуратура Москвы обвиняет в экстремизме. Их цель как считают в надзорном ведомстве создать условия для изменения основ конституционного строя – в том числе с использованием сценария цветной революции. Глава правозащитного проекта «Команда 29», адвокат Иван Павлов, который представляет интересы соратников политика, теперь сам фигурант уголовного дела. Его обвиняют в якобы рассекречивании материалов дела журналиста Ивана Сафронова. Павлов не исключил, что привлёк внимание ФСБ поскольку представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией*.

Сеть штабов из-за давления была распущена, работа ФБК* ограничена. Сотрудникам фонда* по решению суда запрещено распространять информацию в СМИ, участвовать в выборах и организовывать публичные мероприятия. Соратники Навального связывают давление с предстоящими выборами в Госдуму.

* Российские власти считают организацию иностранным агентом


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