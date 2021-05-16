Белоруссия инициирует официальное признание геноцида своего народа в годы ВОВ

Как сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, в ближайшее время в международный трибунал будет представлен достаточный объем доказательств для начала процедуры в установленном порядке. Он уточнил, что белорусской стороной установлены сведения о ещё живых нацистских преступниках, служивших в карательных батальонах.