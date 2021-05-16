В психиатрической больнице Бутырки решено усилить наблюдение за пациентами после двух случаев самоубийства

Об этом «Эху Москвы» рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева.

В психбольнице Бутырки содержатся почти 200 человек, 12 из них – женщины. Ева Меркачева добавила, что после двух случаев суицида сотрудники учреждения испытывают большое напряжение.