11 человек доставлены в отдел полиции после акции в поддержку просветительской деятельности,состоявшейся у здания МГУ

11 человек были доставлены в отдел полиции после акции в поддержку просветительской деятельности, состоявшейся у здания МГУ в Москве. Об этом «Интерфакс» рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников. Когда члены комиссии приехали в отдел полиции, там оставались шесть задержанных. По словам Мельникова, их пообещали вскоре отпустить. На всех задержанных будут составлены административные протоколы о нарушении правил публичных мероприятий.