Президент Чехии назвал «глупостью» включение страны в список недружественных России

В эфирке пражского радио F1 Милош Земан сказал, что делать недругов из бывших друзей — это ошибка. По словам Земана, если дружбы не получается, отношения должны быть хотя бы корректными. При этом Земан назвал новую версию причины взрывов во Врбетице в 2014 г. По его мнению, это могло быть попыткой скрыть недостачу. Версию о том, что к взрывам может быть причастна Россия Земан считает серьезным обвинением и настаивает на тщательном ее расследовании. 23 апреля Владимир Путин подписал указ о «недружественных иностранных государствах», к которым отнесены США и Чехия. Для этих стран будет ограничена возможность нанимать иностранных граждан в свои дипмиссии. Отношения между странами ухудшились после того, как власти Чехии обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году. Чехия выслала 18 российских дипломатов, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. После этого Чехия выслала еще около 60 сотрудников российского посольства в Праге.