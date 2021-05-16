По меньшей мере два человека погибли, более 50 получили травмы при обрушении трибуны в синагоге в городе Гиват-Зеэв близ Иерусалима. Как передает государственное израильское радио «Кан», полиция начала расследование причин трагического инцидента и намерена в ближайшее время произвести первые аресты. Как отмечает «Кан», пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил корр. ТАСС по телефону официальный представитель полиции Израиля, инцидент не связан с событиями последних дней в стране. В ночь на 30 апреля в результате давки во время религиозного праздника на горе Мерон на севере Израиля, 45 человек погибли, 150 пострадали.