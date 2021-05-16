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22:05, 16 мая 2021

В Саратове наблюдатель «Голоса» написала заявление о ложном доносе после обвинений в проносе бомбы

Член Ассоциации и журналист Полина Кускова в своем заявлении указала, что неизвестные накануне сообщили о проносе на избирательный участок во время довыборов в облдуму взрывного устройства. Якобы оно было у нее в рюкзаке. При обыске полицейские ничего не обнаружили. Девушку опросили и отпустили уже после закрытия участка. Кускова считает, что члены комиссии просто хотели удалить.

Председатель этой комиссии Инна Бойненкова рассказала «Эху», что полицию решили вызвать после того, как она услышала разговор наблюдателя по телефону.

Заявление о ложном доносе в СК приняли. Председатель избирательной комиссии Бойненкова пообещала направить ответное о клевете.
В избиркоме Саратовской области ложное сообщение о бомбе у наблюдателя объяснили «повышенной бдительностью» членов комиссий после стрельбы в школе в Казани.


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