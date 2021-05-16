В Ярославской области экстренные службы не смогли вовремя доехать до деревни, в которой грабители убили пенсионера и сожгли его дом.

Предполагаемые убийцы уже задержаны.

И пожарные, и полиция, и скорая помощь застряли в грязи по пути в деревню Глухарёво. Из-за плохой дороги, как сообщает ярославский интернет-портал 76.ru, медикам пришлось оставить машину и продолжить путь с фонарём пешком. Местные жители вызывали экстренные службы в ночь на пятницу, в половину двенадцатого, а приехали они только через несколько часов.

За это время дом одного из местных жителей сгорел полностью. Двое преступников успели поджечь здание, скрыться, а перед этим похитить оттуда деньги и икону. Позже под обломками нашли тело владельца дома 82-летнего Валерия. У него было несколько ножевых ранений. Те же люди ударили ножом и супругу убитого, 80-летнюю Лидию. Она смогла выбраться через окно и попросить о помощи соседей.

Позже в МВД отчитались о задержании двух подозреваемых по делу о нападении на дом пенсионеров. Предполагаемых преступников через несколько часов после произошедшего остановил наряд полиции ДПС.

Местные жители неоднократно жаловались на дорогу, из-за которой экстренные службы не успели приехать. В последнее время по ней перестал ездить рейсовый автобус, а недавно, там в грязи застрял катафалк с покойником и простоял на дороге всю ночь.