Два человека погибли, более 50 получили Травмы при обрушении трибуны в синагоге в городе Гиват-Зеэв близ Иерусалима

Как передает государственное израильское радио «Кан», полиция начала расследование причин трагического инцидента и намерена в ближайшее время произвести первые аресты. Как отмечает «Кан», пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил корр. ТАСС по телефону официальный представитель полиции Израиля, инцидент не связан с событиями последних дней в стране. В ночь на 30 апреля в результате давки во время религиозного праздника на горе Мерон на севере Израиля, 45 человек погибли, 150 пострадали.

Армия Израиля за последние дни поразила более 1 500 военных объектов в Секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По его словам, кампания против террористических организаций в палестинском анклаве продолжится в полную силу, ХАМАС заплатит высокую цену за свою агрессию.

Приглашение провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе. Об этом на заседании СБ ООН заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он призвал срочно провести заседание ближневосточного квартета посредников на уровне министров. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С тех пор стороны практически без перерыва обмениваются ракетными ударами. В Израиле погибли 10 человек, в Секторе Газа – около 200.