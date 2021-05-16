В синагоге израильского поселения Гиват-Зеэв под Иерусалимом обрушилась трибуна с десятками людей

Медики оказывают помощь около 60 пострадавшим, из них десять в критическом и тяжелом состоянии. Местные СМИ сообщают о двух погибших, но официально это еще не подтверждено. Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот. В синагоге могло находиться до 600 человек. Полиция начала расследование.