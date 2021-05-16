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20:33, 16 мая 2021

Президент РАН Александр Сергеев заявил, что академия наук не поддерживает новый закон о просветительской деятельности

По его словам, он существенно затрудняет работу российских ученых. В марте Госдума приняла закон, который запрещает заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей. Его необходимость авторы объясняли возможным «негативным иностранным вмешательством» в образование.


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