Власти Турции со следующей недели ослабят ограничения, введенные из-за ситуации с распространением коронавируса

Соответствующая директива опубликована на сайте МВД страны. Жители страны смогут совершать междугородние поездки при заполняемости автобусов и поездов на 50%, торговые центры будут работать по будням, а продуктовые магазины — по выходным. Комендантский час продолжит действовать до 1 июня