В ЕП подготовили для Евросовета и ЕК проект рекомендаций по выстраиванию отношений с Россией

Предлагаемые меры направлены на поддержание продемократического общества в России. Среди них: создание поддержка круглосуточного телеканала, который позволит «противостоять русскоязычной пропаганде»;

непризнание легитимность российского парламента и призыв к отстранению России от участия в международных межпартаментских организациях, если выборы осенью будут признаны сфальсифицированными; ослабление визового режима, инвестирование в свободную торговлю и другие стимулы, предлагаемые в обмен на демократические преобразования в стране.