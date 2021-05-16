Как минимум один человек погиб в Гиват-Зеэве под Иерусалимом при обрушении трибуны с людьми в синагоге

Об этом сообщает государственный телеканал КАН. Официально это пока не подтверждено. Служба скорой помощи сообщает о 60-ти пострадавших, из них десять находятся в критическом и тяжелом состоянии. В момент происшествия в

синагоге могло находиться около 600 человек.

По сведениям главного раввина России Берл Лазара, российских паломников там не было. В ночь на 30 апреля в результате давки во время религиозного праздника на горе Мерон на севере Израиля, 45 человек погибли и 150 пострадали. По данным армии Израиля, из сектора Газа с 10 мая выпущено почти 3 тыс. ракет. Более 400 из них упали на территории анклава, что привело к гибели 20 палестинцев. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181