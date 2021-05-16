Пожарные ликвидировали открытое горение в домах и надворных постройках в садовом товариществе «Луч» в Свердловской обл

Как передает ТАСС, ранее в садовом товариществе загорелись шесть домов на площади 1 000 кв. м, позже из-за ветра, жаркой погоды и плотной застройки огонь перекинулся еще на семь домов и надворные постройки. Для подачи воды были проложены две магистральные линии от пожарного водоема протяженностью 1 км. В тушении задействованы более 56 человек и 18 единиц пожарной техники.