Армия Израиля за последние дни Поразила более 1 500 военных объектов в Секторе Газа

Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По его словам, кампания против террористических организаций в палестинском анклаве продолжится в полную силу, ХАМАС заплатит высокую цену за свою агрессию.

Приглашение провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе. Об этом на заседании СБ ООН заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он призвал срочно провести заседание ближневосточного квартета посредников на уровне министров. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С тех пор стороны практически без перерыва обмениваются ракетными ударами. В Израиле погибли 10 человек, в Секторе Газа – 181.