Силовики начали отбирать оружие у политических активистов

Домой к участнику январских митингов за Навального в Костроме Олегу Портнову пришли несколько полицейских и инспекторов Росгвардии. Об этом изданию «Открытые медиа» рассказал бывший координатор костромского штаба Навального Александр Зыков. Силовики конфисковали охотничий карабин, травматический пистолет и аннулировали лицензию на оружие. Как отмечает издание, Росгвардия вправе лишать лицензии привлекавшихся к административной ответственности дважды за один год. В данном случае поводом стали два административных штрафа Портнова — за участие в митинге 23 января, и за мат в общественном месте 31 января.