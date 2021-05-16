Столичный Роспотребнадзор проводит расследование на предмет нарушения эпидемиологических правил в ЦДМ

Столичный Роспотребнадзор проводит расследование на предмет нарушения эпидемиологических правил в Центральном Детском магазине.

Там при большом скоплении народа прошла встреча с актерами фильма «Майор Гром». Во время автограф-сессии не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования, введённые из-за коронавируса. На видео и фото, размещенных в Интернете люди были без масок, перчаток и не соблюдали положенную в условиях пандемии дистанцию. Оборудование по обеззараживанию воздуха и запаса дезинфицирующих средств организаторы не обеспечили. За нарушения предусмотрен штраф для должностных лиц до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток. Административные материалы будут направлены в суд.