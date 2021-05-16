В России окончательно определились футбольные клубы, которые представят страну на европейских кубках

В свою очередь победителя национального чемпионата определили еще несколько недель назад.

Последний тридцатый тур чемпионата отметился тем, что столичный ЦСКА впервые с 2001-ого года не пробился в еврокубки. Армейский клуб «Динамо» 2:3 и остался на шестой строчке.

В свою очередь московский «Спартак» сегодня закрепился на второй позиции и тем самым добился права выступать в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Это стало возможным благодаря ничье с грозненским «Ахматом» — 2:2. Столичные красно-белые попали в главный турнир континента впервые с 2017-ого года. Они выступят там вместе с петербуржским «Зенитом», который взял чемпионство еще в начале месяца.

Сегодня же окончательно определились и клубы, которые вылетают из премьер-лиги. Дивизион сменят «Тамбов» и волгоградский «Ротор». Последний потерял возможность остаться в чемпионате, сыграв вничью 1:1 с казанским «Рубином».

Благодаря этому результаты матча других команд-бывших кандидатов на вылет — «Уфы» и тульского «Арсенала» не играют большой роли. Хозяева выиграли со счетом 2-1. Причем матч откладывали из-за слишком высокой температуры. В Уфе на момент старта игры был + 41 градус.

Также форвард петербуржского «Зенита» Артём Дзюба в этот день стал самым результативным нападающим за всю историю российской премьер-лиги. В ворота «Тамбова» он забил сразу четыре мяча, а за всю карьеру – 137.