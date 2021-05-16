Роспотребнадзор проверит «Центральный детский магазин» в Москве после сообщений о нарушениях коронавирусных норм

Претензии ведомства связаны с информацией о детском празднике, который планировался в магазине на Театральном проезде сегодня. Речь идет об автограф-сессии с актерами из фильма «Майор Гром». В соцсетях уже распространились фотографии, на которых люди собираются на это мероприятие и образуют достаточно плотную толпу, при этом многие в ней – без масок и перчаток. Факт проверки подтверждают в пресс-службе ЦДМ.

В Москве в последние дни выявляют около 3000 заболевших коронавирусом в сутки, в целом по стране – примерно 9000. Также ранее сообщалось, что в части столичных клиник вновь перепрофилируются под коронавирус дополнительные корпуса либо возводятся новые. Массовые мероприятия в городе по-прежнему запрещены.

О том, что может грозить магазину, пока ничего не известно.