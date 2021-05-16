Шесть израильских полицейских ранены при попытке преднамеренного наезда на них в Восточном Иерусалиме, где уже несколько недель не прекращаются волнения. Как сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд, нападавший застрелен на месте.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал Совбез осудить деятельность движения ХАМАС, иначе, по его словам, группировка усилится и шансы на мир будут подорваны. В свою очередь глава МИД Палестины Рияд Малики призвал Совбез помочь палестинскому народу добиться свободы и защитить мусульманские святыни от действий израильских властей