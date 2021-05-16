Росгвардия в Костроме изъяла оружие и отобрала лицензию у участника протестных акций

Оружие нужно Олегу Портнову для охоты, тогда как мера, которую применили к нему, скорее всего, связана с политической мотивацией. Такое мнение «Эху» высказал бывший глава костромского штаба Навального Александр Зыков.

По словам Александра Зыкова, Портнов не будет обжаловать решение росгвардейцев, потому что считает это бессмысленным.