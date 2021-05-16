Израиль считает, что Совбез ООН должен осудить действия контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС

Израиль считает, что Совет Безопасности ООН должен осудить действия контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС и призвать к

демилитаризации палестинского прибрежного анклава. Об этом выступая на внеочередном заседании Совбеза высокого уровня по палестино-израильскому

урегулированию. заявил представитель еврейского государства при ООН, посол в США Гилад Эрдан.