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18:32, 16 мая 2021

Израиль считает, что Совбез ООН должен осудить действия контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС

Израиль считает, что Совет Безопасности ООН должен осудить действия контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС и призвать к
демилитаризации палестинского прибрежного анклава. Об этом выступая на внеочередном заседании Совбеза высокого уровня по палестино-израильскому
урегулированию. заявил представитель еврейского государства при ООН, посол в США Гилад Эрдан.


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