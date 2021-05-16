Семь израильтян пострадали в результате преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов в Восточном Иерусалиме

Как сообщает израильское государственное радио «Кан», по находившемуся за рулем нападавшему был открыт огонь, о состоянии злоумышленника не сообщается. По утверждениям радиостанции, шестеро пострадавших — полицейские, состояние

одного из них оценивается как тяжелое.