Как сообщает израильское государственное радио «Кан», по находившемуся за рулем нападавшему был открыт огонь, о состоянии злоумышленника не сообщается. По утверждениям радиостанции, шестеро пострадавших — полицейские, состояние
одного из них оценивается как тяжелое.
Семь израильтян пострадали в результате преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов в Восточном Иерусалиме
Как сообщает израильское государственное радио «Кан», по находившемуся за рулем нападавшему был открыт огонь, о состоянии злоумышленника не сообщается. По утверждениям радиостанции, шестеро пострадавших — полицейские, состояние