Суд арестовал еще одного участника нападения на Дагестан в 1999 году

По данным СК, это житель Ставропольского края Багаудин Куванаев. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Установлено, что в середине июля 1999 года Куванаев добровольно вступил в отряд боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба и участвовал в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В августе 1999 года в результате нападения вооруженной группы Басаева и Хаттаба на Ботлихский район Дагестана погибли 33 человека и 34 пострадали. Всего в нападении на Дагестан принимали участие около 1 000 боевиков. На сегодняшний день осуждены и приговорены к различным срокам заключения более 80 боевиков. Уголовное преследование в

отношении 7 боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. В розыске остаются еще 28 подозреваемых.