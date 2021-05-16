Правительство Израиля не намерено прекращать огонь, это только что подтвердил премьер страны

Из сектора Газа по израильским городам сегодня были нанесены новые ракетные удары, в ответ ВВС поразили военные цели в Газе.

Заседание военно-политического кабинета Израиля в узком составе продлилось 4 часа. Премьер обсуждал ситуацию с министром обороны, начальником Генштаба, главами Совета нацбезопасности и разведок, сообщила канцелярия Беньямина Нетаньяху. После этого премьер в телеобращении к нации объявил: операция Израиля в секторе Газа продолжится со всей мощью, это займёт время. Палестинская радикальная группировка должна заплатить высокую цену за обстрелы израильской территории, подчеркнул Нетаньяху. Отмечу, что наземной операции в секторе Газа нет, всё ограничивается авиаударами. Армия обороны Израиля пару часов назад сообщила о новых ракетных ударах со стороны ХАМАС. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах на юге Израиля. Военные отмечают, что палестинцы научились начинять ракеты большим количеством взрывчатки и изобрели новые методы пуска снарядов. Ударам подвергся и город Ашкелон, рассказала Эху пресс-секретарь ЦАХАЛ Анна Уколова.

Уколова

ВВС Израиля в ответ на ракетные удары сегодня разрушили здание министерства труда в Газе, ещё одному ведомству нанесён серьёзный ущерб, передаёт палестинское издание Сава со ссылкой на представителя правительства автономии. До этого сообщалось, что израильская авиация разбомбила дом лидера ХАМАС, был ли кто-то там неясно. Удары также нанесли по двум складам оружия ХАМАС в секторе Газа, включая портовый терминал морских сил движения, сказали в армии Израиля. Минздрав Газы в свою очередь сообщил о двух сотнях погибших с начала этой недели, раненых несколько тысяч. Израиль со своей стороны — о 10-ти жертвах конфликта и сотнях пострадавших.

Генсек ООН призвал стороны конфликта немедленно прекратить обстрелы и вернуться к переговорам. О мире в Израиле и Газе молился сегодня и глава Римско-католической церкви Франциск.