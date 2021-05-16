Весь день палестинские боевики обстреливают города Израиля, одна ракета попала в квартиру в городе Ашкелон

Все воскресенье продолжаются ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Сектора Газа. Во второй половине дня боевики запустили до 100 ракет в направлении приграничных городов и поселков Юга Израиля. При обстреле одна ракета попала в квартиру в городе Ашкелона. Как сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова, в городе Рамат-Ган осколком ракеты был ранен житель.

«Ракета из Сектора Газа прямым попаданием ударила в дом в городе Ашкелон, но пострадавших нет. Вчера осколками упавшей ракеты убило человека в Рамат-Ган, в одном из центральных городов Израиля. Сегодняшний основной эпицентр запусков ракет на южные города Израиля», — сказала пресс-секретарь.

По словам А.Уколовой, сначала обострения палестино-израильского конфликта боевиками было выпущено более 3-х тысяч ракет по Израилю из Сектора Газа.

«Залпы продолжаются постоянно. Соответственно наша армия наносит ответные удары для того, чтобы максимально уменьшить способность ХАМАСа нарушать жизнь наших граждан. Наше население уже натренировано, есть определенные правила: когда звучит сирена воздушной тревоги, люди уходят из квартиры на лестничную площадку, ближайшее бомбоубежище. Все люди соблюдают эти правила, это спасает им жизни. Если бы у Израиля не было железного купола и не было бы предписания Службы тыла, то количество пострадавших с нашей стороны исчислялись бы сотнями», — отметила пресс-секретарь.