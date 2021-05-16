Бетехтин: Власти и все оперативные службы республики Коми занимаются ликвидацией нефтеразлива на «Лукойл-Коми»

Власти и все оперативные службы республики Коми занимаются ликвидацией нефтеразлива на реке Колве в результате аварии на «Лукойл-Коми», которая произошла еще в апреле. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госсовета Коми от партии «Зеленая альтернатива» Виктор Бетехтин, все еще остается много задач, требующих быстрого решения.

«На текущий момент все оперативные службы подключились. Мы должны понимать, сколько реально вышло нефти, чтобы ущерб был посчитан, потому что пока никто не может это сделать. Властями Коми делается все возможное, чтобы люди не пострадали. И, конечно, главное в этой ситуации надо сохранить природу и все живое на территории реки», — сказал депутат.

По словам В.Бетехтина, ситуация с нефтразливами в СНАО регулярно повторяется, и к сожалению, власти области замалчивают информацию об аварии.

Как сообщает администрация Усинска со ссылкой на пресс-службу «Лукойл-Коми», объем нефтесодержащей жидкости, попавшей на почву и в реку Колву на территории Ненецкого автономного округа (НАО) и Республики Коми в результате аварии на нефтесборном коллекторе, скорректирован более 90 тонн.