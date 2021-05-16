В Москве у здания МГУ на Воробьевых горах полиция разогнала акцию в защиту просветительской деятельности

По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, всего задержано около 26 человек. К ним в отделы полиции выехали адвокаты от ОВД-Инфо. Новый закон о просветительской деятельности приняли в апреле, он запрещает заниматься ей без разрешения властей. Правила этой деятельности должно установить правительство, однако проект, предложенный министерством просвещения, отправили на доработку.

26 человек, по данным портала ОВД-инфо, задержали в Москве во время схода против закона о просветительской деятельности – эта инициатива после общественного резонанса была отправлена на доработку. Мероприятие проходило у главного здания МГУ и из-за коронавирусных ограничений оно было организовано в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным.

Мероприятие в целом можно считать состоявшимся. По его итогам даже была принята резолюция. Провести встречу, на которую пришло около 200 человек, не помешали ни провокаторы, ни полицейские. Силовики поначалу не вмешивались в происходящее, пока одного у одного из выступающих не вырвал микрофон из рук провокатор, обвинивший представителей КПРФ в том, что они собрали присутствующих под ложным предлогом, протестуя против инициативу, которую сами же и разработали. Остановить молодого человека попытался депутат Мосгордумы Павел Тарасов. Его первым и задержали. В этот момент толпа начала скандировать: «Долой царя», «Путин вор». Полицейские начали выхватывать людей из толпы, среди тех, кто отправился в автозак, был и человек в костюме Чебурашки. Все это время встреча продолжалась — с трибуны, которой стала лестница Главного здания МГУ, в окружении красных флагов КПРФ выступали сами коммунисты, а также научные и общественные деятели, преподаватели, некоторые из которых отдельно поясняли, что их не стоит ассоциировать с партией — а эта встреча не планировалась как предвыборный митинг. Выступил и сам депутат Валерий Рашкин

Всеволод Луховицкий, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», сказал Эху, что этой у авторов инициативы могла быть разная мотивация.

Ближе к концу встречи полицейские начали говорить организаторам, что это больше похоже на митинг. Вскоре толпу начали подгонять. ПЛЕНКА Началась новая волна задержаний – в автозаки попали участники встречи и несколько человек, державших флаги КПРФ, в том числе уже свернутые.

По данным СМИ, несколько провокаторов выпустили из автозаков почти сразу. Остальных задержанных доставили в ОВД — некоторых уже отпустили.