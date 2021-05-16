Каждый пятый россиянин готов привиться от коронавируса, для того чтобы поехать за границу

Если это будет единственная возможность попасть за рубеж. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob. Еще 18% опрошенных намерены вакцинироваться в любом случае, 42% не хотят этого делать ни при каких условиях. Затруднились с ответом 20% опрошенных.
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