Каждый пятый россиянин готов привиться от коронавируса, для того чтобы поехать за границу

Если это будет единственная возможность попасть за рубеж. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob. Еще 18% опрошенных намерены вакцинироваться в любом случае, 42% не хотят этого делать ни при каких условиях. Затруднились с ответом 20% опрошенных.