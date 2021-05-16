Для получения гражданства России экс-советнику Рейгана Сюзанне Масси надо пройти ряд бюрократических процедур

Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил РИА на вопрос, рассмотрят ли в Кремле обращение американки. Ранее Масси в эфире НТВ обратилась к Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство.