На автодороге в Дагестане 34-летний водитель в пьяном виде сбил сотрудника ДПС и скрылся

В отношении него было возбуждено уголовное дело, однако когда полицейские пришли его задерживать, на защиту нарушителя вышли 200 его односельчан. Как сообщается в Instagram управления МВД по республике, нарушителя пытались отбить у полицейских и требовали отпустить его. Они устроили потасовку, разбили камнем стекло патрульной машины. По данным силовиков, зачинщиком беспорядков стал неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков брат нарушителя.