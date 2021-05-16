Прекращение огня в секторе Газа не обсуждалось на заседании узкого военно-политического кабинета Израиля

Об этом сообщила израильская государственная радиостанция «Кан». Палестинские радикалы из сектора Газа продолжают массированные ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. В ответ армия продолжает наносить удары по объектам радикалов на территории

палестинского анклава. В эти минуты премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит еще одно совещание. На этот раз — с участием министра обороны, начальника Генштаба, глав Совета нацбезопасности страны и разведки.