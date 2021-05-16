Два человека погибли под Саратовом из-за столкновения катеров в протоке Волги

Столкновение произошло около 13:18 по местному времени (на час опережает московское) – во всяком случае, именно в это время сигнал поступил на пульт МЧС. По чьей вине произошло столкновение – неизвестно. Известно, что оба погибших – мужчина и женщина – были в одной из лодок, они от полученных ран скончались на месте. На фотографиях с места происшествия этот катер больше похож на груду искореженного металла. Во второй лодке были три человека, они не пострадали, их эвакуировали на берег. Столкновение произошло на реке Каюковка – одном из протоков Волги в Энгельсском районе области.

В МЧС отметили, что на месте находятся экипаж Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели и полиция, обстоятельства происшествия выясняются.