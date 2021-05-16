В Коми в результате аварии на нефтесборном коллекторе в реку Колву попало около 90 тонн нефтесодержащей жидкости

Об этом сообщает администрация Усинска со ссылкой на пресс-службу «ЛУКОЙЛ-Коми». По данным нефтяной компании, утечка произошла примерно в 300 метрах от берега реки Колвы, поэтому основная часть нефтесодержащей жидкости попала в почву, «главным образом заняв естественную низину вблизи от места утечки. Администрация Усинска утверждает, что утечку на суше локализовали. Сейчас территорию зачищают, а после на месте аварии проведут техническую и биологическую рекультивацию. По данными «ЛУКОЙЛ-Коми», по предварительным оценкам, в акваторию Колвы попало около девяти тонн нефтесодержащей жидкости. Ее сбор с водной поверхности организован на семи рубежах. Авария произошла на границе с Ненецким автономным округом еще 11 мая после того, как была обнаружена разгерметизация напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти.