В Москве у здания МГУ полиция разогнала акцию в защиту просветительской деятельности

По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, всего задержано около 26 человек, К ним в отделы полиции выехали адвокаты от ОВД-Инфо. Формат мероприятия был заявлен как встреча с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. В акции принимали участие около 150 человек. Новый закон о просветительской деятельности приняли в апреле, он запрещает заниматься ей без разрешения властей. Правила этой деятельности должно установить правительство, однако проект, предложенный министерством просвещения в апреле, отправили на доработку. Закон раскритиковали представители научного сообщества, в том числе Российская академия наук.