Футбольный клуб ЦСКА впервые за 20 лет вылетел из еврокубков

Сегодня в заключительном, 30-м туре РПЛ армейцы в гостях проиграл столичному «Динамо» со счетом 2:3 и заняли шестое место в турнирной таблице. «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» 2:2 и стал серебряным призером турнира. «Красно-белые» в следующем сезоне сыграют в третьем квалификационном раунде ЛЧ. А Футболисты «Сочи» гарантировали себе участие в Лиге конференций в сезоне-2021/22гг., сыграв вничью(0:0) с подмосковными «Химками» и заняв пятое место в турнирной таблице.
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