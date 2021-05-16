Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон учредил должность спецпредставителя по вопросам прав сексменьшинств

Как отмечается в хаявлении канцелярии премьера, этот пост займет член Палаты лордов британского парламента Ник Герберт — он возглавит борьбу по защите прав ЛГБТ-сообщества внутри страны и за рубежом. С 2009 года Герберт состоит в однополом браке со своим давним партнером адвокатом Джейсоном Идсом.