В Ульяновской обл., в рабочем поселке на площади более 3 тыс. кв. м. горит бывший лесокомбинат

По данным МЧС, огонь перекинулся на два жилых дома площадью 300 кв. метров и три нежилых постройки площадью около 250 кв. метров с надворными постройками в 600 кв. метров", — сказала собеседница агентства. Огнем также охвачен склад площадью 1 000 кв. метров, на котором размещены поддоны с опилками. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.