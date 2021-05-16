У МГУ полиция разогнала участников акции в защиту просветительской деятельности

Одна из задержанных рассказала проекту ОВД-Инфо, что в автозаке вместе с ней находятся 17 человек, трое из них провокаторы — они кричат в телефон и мешают говорить. Формат мероприятия был заявлен как встреча с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. В акции принимали участие около 150 человек. Новый закон о просветительской деятельности приняли в апреле, он запрещает заниматься ей без разрешения властей. Правила этой деятельности должно установить правительство, однако проект, предложенный министерством просвещения в апреле, отправили на доработку. Закон раскритиковали представители научного сообщества, в том числе Российская академия наук.
Самое обсуждаемое
Новый Холокост всегда на пороге Страдающие о палестинском народе, поинтересуйтесь: куда делись за четверть века миллиарды долларов гуманитарной помощи? Задайте себе вопрос: как получилось, что независимая Палестина уже четверть века не производит ничего, кроме кротовых нор для военной коммуникации, ненависти к евреям и ракет для их убийства?
Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…
Популярное за неделю
14 мая: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)