У МГУ полиция разогнала участников акции в защиту просветительской деятельности

Одна из задержанных рассказала проекту ОВД-Инфо, что в автозаке вместе с ней находятся 17 человек, трое из них провокаторы — они кричат в телефон и мешают говорить. Формат мероприятия был заявлен как встреча с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. В акции принимали участие около 150 человек. Новый закон о просветительской деятельности приняли в апреле, он запрещает заниматься ей без разрешения властей. Правила этой деятельности должно установить правительство, однако проект, предложенный министерством просвещения в апреле, отправили на доработку. Закон раскритиковали представители научного сообщества, в том числе Российская академия наук.