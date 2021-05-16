Профессор Юдин считает, что закон о просветительской деятельности должен быть отменен

Сегодня прошло собрание студентов и преподавателей в формате встречи с депутатами Госдумы от КПРФ в защиту просветительской деятельности у Главного здания МГУ. Как сказал один из участников встречи — социолог, философ, профессор Шанинки Григорий Юдин в эфире радиостанции «Эхо Москвы», этот закон не должен существовать и существует шанс, что он будет отменен или существенно отредактирован.

«Люди, которые пытаются протолкнуть этот закон, это люди, которые не находят поддержки даже в собственных министерствах. И сопротивление, которое сейчас у закона появилось, повышает шансы — либо закон умрет, либо отчасти будет обезврежен. Мы видим большую кампанию со стороны людей, которые занимаются просветительской работой, потому что они понимают, что этот закон пытается вставить палки в колеса», — отметил профессор.

Проект постановления правительства о просветительской деятельности, который вызвал критику, за две недели получил более 25 000 отрицательных оценок на Федеральном портале нормативно-правовых актов. Научное сообщество опасается, что в нынешнем виде документ лишит российских ученых работать вместе с коллегами и обмениваться с ними опытом, а также создаст почву для цензуры и может принудительно прекратить большинство просветительских и популяризаторских мероприятий в России.