Футбольный клуб «Спартак» стал серебряным призером чемпионата России

В следующем сезоне он сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов. В матче заключительного 30 тура Премьер-лиги «красно-белые» сыграли вничью с клубом «Ахмат» 2:2. Бронза досталась московскому «Локомотиву», которые одержал верх над «Уралом» со счетом 1:0. УСКА впервые за двадцать лет не сыграет в еврокубках.

