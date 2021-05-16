Один человек стал жертвой непогоды в Костромской области

Подросток погиб из-за упавшего на него дерева, рассказали в региональном управлении Следственного комитета. Из-за сильного ветра и грозы в Костромской и Нижегородской областях без света оказались более 80 тысяч человек. В Москве в результате субботней грозы шесть человек, по данным агентства «Интерфакс», получили травмы.