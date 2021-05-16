В Европарламенте подготовили черновую версию доклада с новыми 5 принципами выстраивания отношений с Россией

Европарламент допускает непризнание осенних думских выборов в случае, если сочтет их сфальсифицированными – вплоть до требований исключить нашу страну из международных организаций с парламентскими ассамблеями.

В военном сдерживании авторы доклада полагаются на углубление сотрудничества с НАТО и новые санкции – вплоть до отключения России от международной системы банковских платежей SWIFT, если она продолжит агрессию на Украине.

Также Европарламент предлагает бороться с российским вмешательством в дела ЕС и противостоять русскоязычной пропаганде. Для этого Евросоюзу предлагается создать телеканал с круглосуточным вещанием.

Вместе с тем, авторы доклада подчеркивают, что России следует рассказывать о выгодах, которые она может получить, если начнет демократические преобразования. Речь идет об упрощении визового режима, программах инвестирования в свободную торговлю и стратегическом партнерстве. Для большего стимулирования стремления россиян к демократическим преобразованиям предлагается принять для России стратегию развития «Восточное партнерство», которую Брюссель некогда запустил для укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР.

Принцип «демократия прежде всего» предполагает в любом диалоге с Москвой учитывать прежде всего вопрос соблюдения прав человека и проведения свободных выборов. При этом авторы документа рекомендуют начинать с остановки строительства российского газопровода «Северный поток-2».