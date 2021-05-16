Возле здания МГУ проходит встреча студентов, преподавателей и общественных активистов с депутатами ГД от партии КПРФ

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов рассказал «Эху», что собравшиеся выступают против закона о просветительской деятельности.

Удальцов добавил, во время акции задержали нескольких представителей организаторов мероприятия, а также провокатора, который пытался отнять микрофон. Сама встреча пока продолжается. Социолог, философ, профессор Шанинки Григорий Юдин считает, что закон о просветительской деятельности не должен существовать и существует шанс, что он будет отменен или существенно отредактирован. Такое мнение Григорий Юдин, присутствовавший на акции, высказал «Эху». Участники акции у здания МГУ уверены, что закон создает базу для цензуры и может принудительно прекратить большинство просветительских и популяризаторских мероприятий в России.