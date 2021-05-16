Российские военные привлекли старообрядцев для подготовки спецназа

Речь идет о верующих, которые живут в труднодоступной местности в тайге, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Эти люди, пояснил он в интервью телеканалу «Звезда», могут «и дом срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить».

Силы специальных операций Минобороны провели учения в Туве в условиях низких температур и высокогорья. По словам Шойгу, подобные экспедиции с участием спецподразделений планируется провести в Кемеровской области и на Алтае.