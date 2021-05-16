К участнику январских акций в поддержку Алексея Навального в Костроме пришла полиция и Росгвардия

Олегу Портнову аннулировали лицензию на оружие, у него конфисковали охотничий карабин и травматический пистолет, пишет интернет-издание «Открытые медиа». Росгвардия, как напоминают специалисты, вправе лишать лицензии тех, кого привлекали к административной ответственности дважды за один год. У Портнова два штрафа.

