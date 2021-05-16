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15:05, 16 мая 2021

Хинштейн, негативно высказавшийся в адрес полицейских Израиля и Франции, назвал свои действия намеренной провокацией

Депутат-единоросс Александр Хинштейн, который негативно высказался в твиттере в адрес полицейских Израиля и Франции, назвал свои действия намеренной провокацией.
Постами в социальной сети как утверждает Александр Хинштейн в своём телеграм-канале, он хотел показать цитата «двойные стандарты» российских либералов и СМИ. Депутат Госдумы от партии власти недоволен тем, что противники власти и пресса не осуждают жёсткие действия полицейских в других странах, но когда их коллеги в России применяют силу на несогласованных акциях протеста, то их резко критикуют. Накануне вечером Хинштейн оставил два твита. Он сначала назвал «мусорами» израильских полицейских и добавил что они позор страны, а затем адресовал те же слова французским силовикам. Первым твитом он отреагировал на новость государственного агентства РИА «Новости» о том, что израильские силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов из Ливана на границе с Израилем. Следом глава думского комитета по информационной политике высказался по поводу разгона в Париже участников акции в поддержку Палестины водомётами и слезоточивым газом. После критики в свой адрес Хинштейн удалил оба поста, но снимки этих записей, сделанных пользователями, остались в соцсетях.

В российском МИДе полагают, что высказывания Хинштейна не ухудшат отношения России и Израиля. На Смоленской площади также уверяют, что к международной политике твиты депутата не имеют.


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